Сопин: европейцы, которые играют даже в Америке, не рассматривают варианты в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о сложностях привлечения европейских легионеров в клубы КХЛ.

— На европейском рынке сейчас нет никаких послаблений? Там так же всё глухо, сложно?

— Да, к сожалению… Ну, не знаю, к сожалению или к счастью. Европейцы, которые играют даже в Северной Америке, не рассматривают варианты продолжения карьеры в КХЛ. То есть чехи, шведы, финны.

— Есть давление федераций?

— Там есть давление общественности. Там же у них семьи, родственники живут, и они боятся каких-то последствий для своих родных и близких, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.