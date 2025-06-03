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Сопин: европейцы, которые играют даже в Америке, не рассматривают варианты в КХЛ

Сопин: европейцы, которые играют даже в Америке, не рассматривают варианты в КХЛ
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о сложностях привлечения европейских легионеров в клубы КХЛ.

— На европейском рынке сейчас нет никаких послаблений? Там так же всё глухо, сложно?
— Да, к сожалению… Ну, не знаю, к сожалению или к счастью. Европейцы, которые играют даже в Северной Америке, не рассматривают варианты продолжения карьеры в КХЛ. То есть чехи, шведы, финны.

— Есть давление федераций?
— Там есть давление общественности. Там же у них семьи, родственники живут, и они боятся каких-то последствий для своих родных и близких, — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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