Квартальнов: если ехать за океан, то только готовым — чтобы сразу там играть в НХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что молодые игроки не должны спешить с отъездом в Северную Америку. Специалист считает, что нападающему Вадиму Морозу необходимо ещё как минимум один сезон провести в Континентальной хоккейной лиге.

«Всем твержу: если ехать за океан, то только готовым – чтобы сразу там играть в НХЛ. Просто пробовать – точно не надо. Есть парни, которые едут, потом оказываются в фарм-клубе и жалуются, что им не дали шанса. Поэтому иногда лучше годик с отъездом повременить, ведь КХЛ сильнее АХЛ.

Раньше поголовно все ехали в Штаты, считая, что там намазано мёдом. Скажу больше: имелись таланты перспективнее Борикова и Липского, но Егор и Даниил, которые остались тут, выглядят лучше. Что касается Мороза, то я бы сказал, что ему не помешает ещё годик побыть в «Динамо». Это минимум. НХЛ – очень серьёзная и требовательная лига», – цитирует Квартальнова «Смартпресс».