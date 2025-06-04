Джефф Монсон высказался о возможном возвращении Александра Овечкина в Россию

Российский боец, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Джефф Монсон высказал предположение о возможном возвращении форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Россию.

«Я думаю, что Александр Овечкин уже добился всего, чего, вероятно, мог добиться. Он выиграл Кубок Стэнли. Он является абсолютным лидером по количеству голов в НХЛ — самой престижной профессиональной лиге в мире. Он один из величайших игроков всех времен, и в этом году он забьет свой 900-й гол. Так что да, думаю, он собирается вернуться в Россию через год.

И было бы здорово увидеть, как он играет в КХЛ. Если он сделает это, то из любви к игре и для того, чтобы выступить перед своими соотечественниками в России. И если он приедет, я обязательно буду смотреть каждую игру, когда он приедет в Уфу, когда его команда — я уверен, он будет в составе московской команды, — приедет в Уфу. Я обязательно буду приходить на каждую игру, потому что это будет большое событие», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ