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Андрей Василевский опубликовал совместное фото с братом Алексеем из «Салавата Юлаева»

Андрей Василевский опубликовал совместное фото с братом Алексеем из «Салавата Юлаева»
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30-летний российский голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский опубликовал в социальных сетях фото со своим старшим братом — 32-летним защитником клуба КХЛ «Салават Юлаев» Алексеем Василевским.

Андрей (слева) и Алексей (справа) Василевские

Андрей (слева) и Алексей (справа) Василевские

Фото: Социальные сети Андрея Василевского

В прошедшем сезоне-2024/2025 «Тампа», в которой Андрей Василевский является основным вратарём, вышла в плей-офф с третьего места в Восточной конференции, набрав 102 очка в 82 матчах, но уступила в первом раунде Кубка Стэнли в пяти матчах (1-4) будущему финалисту от Востока «Флориде Пантерз» — 2:6, 0:2, 5:1, 2:4, 3:6.

«Салават Юлаев» добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где также в пяти матчах (1-4) проиграл будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву» — 3:1, 1:2, 2:4, 0:3, 2:4.

Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям

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