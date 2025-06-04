«Ванкувер» подписал контракт с защитником Дереком Форбортом

«Ванкувер Кэнакс» подписал контракт с защитником Дереком Форбортом. Как сообщает пресс-служба канадского клуба, новое соглашение рассчитано на один год с зарплатой в $ 2 млн.

33-летний Форборт отыграл 54 матча за «Ванкувер» в прошлом сезоне, забив два гола и отдав девять результативных передач при показателе полезности «-7».

Всего в Национальной хоккейной лиге опытный игрок обороны провёл 550 матчей и набрал 106 очков — забросил 19 шайб и отдал 87 результативных передач при показателе полезности «+23».

Напомним, после окончания сезона «Ванкувер» сменил главного тренера. Вместо Рика Токкета канадский клуб возглавил Адам Фут.