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«Ванкувер» подписал контракт с защитником Дереком Форбортом

«Ванкувер» подписал контракт с защитником Дереком Форбортом
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«Ванкувер Кэнакс» подписал контракт с защитником Дереком Форбортом. Как сообщает пресс-служба канадского клуба, новое соглашение рассчитано на один год с зарплатой в $ 2 млн.

33-летний Форборт отыграл 54 матча за «Ванкувер» в прошлом сезоне, забив два гола и отдав девять результативных передач при показателе полезности «-7».

Всего в Национальной хоккейной лиге опытный игрок обороны провёл 550 матчей и набрал 106 очков — забросил 19 шайб и отдал 87 результативных передач при показателе полезности «+23».

Напомним, после окончания сезона «Ванкувер» сменил главного тренера. Вместо Рика Токкета канадский клуб возглавил Адам Фут.

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