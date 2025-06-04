«Трудно описать, насколько он хорош». Бывший голкипер НХЛ оценил игру Сергея Бобровского

Бывший вратарь НХЛ Картер Хаттон высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в текущем плей-офф и отметил спокойствие россиянина по ходу матчей.

«Трудно выразить словами, насколько он хорош. Я не думаю, что он был так хорош в начале этого плей-офф. С того третьего матча серии с «Торонто», когда «Флорида» проигрывала 1:3 («Пантерз» выиграли матч 5:4 в овертайме и сократили отставание в серии: 1-2. — Прим. «Чемпионата»), казалось, что он взялся за игру мёртвой хваткой. Он сделал несколько больших сейвов в той игре, в том числе в дополнительное время. Внезапно в его игре как будто включился какой-то переключатель. Этот парень включился в игру и сделал всё для победы.

Бобровский эмоционально не реагирует на происходящее в хоккейных матчах. Будь то важный гол для его команды или плохая пропущенная шайба, его эмоциональное состояние остаётся довольно ровным. Это то, что так ценно для вратаря на этом уровне и на этой стадии сезона. При этом он делает разницу в матчах», — цитирует Хаттона Dailyfaceoff.