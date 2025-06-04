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Генеральный менеджер «Флориды» назвал причину успешной игры Бобровского

Генеральный менеджер «Флориды» назвал причину успешной игры Бобровского
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито назвал качества, которые делают профессионалом российского вратаря Сергея Бобровского.

«Он уделяет огромное внимание различным деталям и своей подготовке к матчам и тренировкам. Он последовательно ежедневно выполняет рутину. Это причина, по которой он смог поддерживать такой высокий уровень игры. Это не секрет, он большой профессионал. Он профессионал из профессионалов, я думаю, так скажет про него любой игрок в команде. Если вы хотите знать, почему парень добивается успеха, это из-за того, как он готовится к тренировкам и матчам и как он выполняет свою работу», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

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