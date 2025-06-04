Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рискованный и интригующий эксперимент». Плющев — о приходе Ларионова в СКА

«Рискованный и интригующий эксперимент». Плющев — о приходе Ларионова в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение Игоря Ларионова в СКА и отметил, что для специалиста это будет новый опыт работы с клубом, в котором будут требовать высокие результаты.

«Ларионов приходит в большой клуб, за которым следит вся страна и давление на тренерской лавочке которого – самое максимальное. С этим тренерским уровнем Игорю, который в роли игрока в хоккее видел всё, только предстоит познакомиться. Рискованный и интригующий эксперимент.

– Станет ли он успешным?
– Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Летом СКА потерял Никишина, Демидова, Грицюка, Бардакова, поэтому клубу нужна грамотная селекция. Также Санкт-Петербург – лидер последних лет по организации, СКА – самая посещаемая команда если не мира, то Европы. Сбоев в селекции, организации, обеспечении она не прощает. Но я ещё раз повторю, что для Ларионова СКА – это работа на совершенно новом уровне, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Материалы по теме
Ларионов внезапно возглавил СКА. Что дальше?
Ларионов внезапно возглавил СКА. Что дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android