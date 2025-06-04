«Рискованный и интригующий эксперимент». Плющев — о приходе Ларионова в СКА

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение Игоря Ларионова в СКА и отметил, что для специалиста это будет новый опыт работы с клубом, в котором будут требовать высокие результаты.

«Ларионов приходит в большой клуб, за которым следит вся страна и давление на тренерской лавочке которого – самое максимальное. С этим тренерским уровнем Игорю, который в роли игрока в хоккее видел всё, только предстоит познакомиться. Рискованный и интригующий эксперимент.

– Станет ли он успешным?

– Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Летом СКА потерял Никишина, Демидова, Грицюка, Бардакова, поэтому клубу нужна грамотная селекция. Также Санкт-Петербург – лидер последних лет по организации, СКА – самая посещаемая команда если не мира, то Европы. Сбоев в селекции, организации, обеспечении она не прощает. Но я ещё раз повторю, что для Ларионова СКА – это работа на совершенно новом уровне, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.