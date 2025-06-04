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40-летний Кори Перри не планирует завершать карьеру после текущего сезона

40-летний Кори Перри не планирует завершать карьеру после текущего сезона
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40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри не планирует завершать карьеру после текущего сезона. Предстоящий финал станет для канадского форварда шестым в карьере и пятым за последние шесть сезонов в НХЛ.

«Я планирую играть в следующем сезоне, я даже и не думал завершать карьеру. Не хочу пока даже думать об этом, есть много вещей, которые до сих пор мне нравятся. Я люблю играть в хоккей, люблю находиться в раздевалке, и не думаю, что это придёт мне в голову в ближайшее время.

Мой семилетний сын знает всех игроков в НХЛ, он знает, на каких позициях они играют, кто лучший бомбардир и всё такое. Он смотрит лучшие моменты матчей каждое утро и играет мини-клюшками перед школой. Вот почему я всё ещё играю, чтобы дать ему возможность прикоснуться к Кубку Стэнли. Это то, что я хочу ему дать», — цитирует Перри пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф Перри набрал 10 очков — забил семь голов и отдал три передачи в 16 играх.

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