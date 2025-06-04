Канадец Робитайл, возглавивший клуб ВХЛ, поделился первыми впечатлениями о России и Омске

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл поделился первыми впечатлениями о России и Омске. Канадский специалист возглавил омский клуб в межсезонье.

— Как вас встретил Омск?

— Очень красивый город, мне не терпится узнать больше о нём. С Ги Буше я общался перед самым приездом сюда, он говорил мне только хорошее и о России, и об Омске. И это полностью совпадает с тем, что я увидел.

— Какие ваши первые впечатления от «G-Drive Арены» и Академии «Авангард»?

— Тут в целом уровень организации как в НХЛ, а главная арена – это просто произведение искусства. Что касается Академии, то не может быть никаких оправданий, по которым бы игроки не могли расти и развиваться в ней. Им дано буквально всё, — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.