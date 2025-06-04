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Канадец Робитайл, возглавивший клуб ВХЛ, поделился первыми впечатлениями о России и Омске

Канадец Робитайл, возглавивший клуб ВХЛ, поделился первыми впечатлениями о России и Омске
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Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл поделился первыми впечатлениями о России и Омске. Канадский специалист возглавил омский клуб в межсезонье.

— Как вас встретил Омск?
— Очень красивый город, мне не терпится узнать больше о нём. С Ги Буше я общался перед самым приездом сюда, он говорил мне только хорошее и о России, и об Омске. И это полностью совпадает с тем, что я увидел.

— Какие ваши первые впечатления от «G-Drive Арены» и Академии «Авангард»?
— Тут в целом уровень организации как в НХЛ, а главная арена – это просто произведение искусства. Что касается Академии, то не может быть никаких оправданий, по которым бы игроки не могли расти и развиваться в ней. Им дано буквально всё, — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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