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«Сибирь» и «Северсталь» заключили договоры о спортивном сотрудничестве с клубами ВХЛ

«Сибирь» и «Северсталь» заключили договоры о спортивном сотрудничестве с клубами ВХЛ
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«Сибирь» и «Северсталь» заключили договоры о спортивном сотрудничестве с клубами ВХЛ. Новосибирский клуб будет сотрудничать с барнаульским «Динамо-Алтай», а череповчане договорились с ХК «Тамбов». Оба соглашения рассчитаны сроком до окончания следующего сезона-2025/2026.

ХК «Тамбов» — российский хоккейный клуб из города Тамбова, основанный в 2000 году. С 2018 года выступает во Всероссийской хоккейной лиге. Сформирован на основе клуба «Авангард», основанного в 1981 году.

«Динамо-Алтай» — российский хоккейный клуб из города Барнаула, с 2023 года выступает во Всероссийской хоккейной лиге.

Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября 2025 года.

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