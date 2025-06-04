Канадский тренер Робитайл рассказал, почему решил возглавить клуб ВХЛ «Омские Крылья»

Канадский тренер Луи Робитайл рассказал, почему решил возглавить клуб ВХЛ «Омские Крылья»

— Чем вас заинтересовало предложение от «Омских Крыльев»?

— Я люблю вызовы, испытания. После того как я пообщался с руководством клуба, то решил, что я готов. Нужно выходить на новый уровень, работать со взрослыми хоккеистами, с профессионалами. Здесь, в Омске, всё на высочайшем уровне.

— Есть понимание, что из себя будет представлять ваша команда в следующем сезоне?

— Уверен, всё будет замечательно. Я уже посмотрел на молодёжь, отсматривал видео, плюс мне помогает менеджмент клуба. У меня будет постоянный контакт с Ги Буше, потому что важно построить работающую вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Так что с главным тренером «Авангарда» я буду постоянно на связи, наверняка буду присутствовать на собраниях главной команды, и нас ждёт постоянное взаимодействие, — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.