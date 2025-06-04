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«Трактор» продлил контракт с защитником Андреем Прибыльским

«Трактор» продлил контракт с защитником Андреем Прибыльским
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«Трактор» продлил контракт с защитником Андреем Прибыльским. Как сообщает агентство Winners, контракт игрока обороны с челябинским клубом рассчитан сроком на два сезона.

24-летний защитник в прошлом сезоне провёл 13 матчей без набранных очков с показателем полезности «+5». Всего в Континентальной хоккейной лиге Прибыльский провёл 148 матчей, в которых набрал 11 очков — забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач.

Напомним, по ходу розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» победил «Адмирал» (4-2), минское и московское «Динамо» (4-1). В финальной серии Кубка Гагарина подопечные Бенуа Гру проиграли ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.

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