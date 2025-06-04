МХК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Александром Барковым

ХК «Спартак» сообщил о подписании нового контракта с главным тренером молодёжной команды «Спартака» Александром Барковым – соглашение рассчитано сроком на два года, до конца сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне под руководством 60-летнего специалиста МХК «Спартак» во второй раз в истории стал чемпионом Кубка Харламова – также молодёжка красно-белых обновила клубный рекорд, одержав 18 побед подряд, и впервые выиграла «Золотой» дивизион Запада МХЛ, показав лучший результат во всей лиге (88 очков).

22 декабря 2022 года Барков вошёл в тренерский штаб Филиппа Метлюка в МХК «Спартак». 20 июня 2023 года был назначен главным тренером МХК «Спартак».