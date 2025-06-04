Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не просто так говорят, что он профессор». Черкас оценил назначение Ларионова в СКА

«Не просто так говорят, что он профессор». Черкас оценил назначение Ларионова в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

«Игорь Ларионов – это, конечно, мировая и наша отечественная звезда, но я говорю сейчас о нём как об игроке. А как тренеру Игорю Николаевичу будет достаточно непросто сейчас в СКА. Но тот путь, который он прошёл в Нижнем Новгороде, и тот опыт, который он там получил, многому его научили.

Там у него были ошибки и неудачи. Я думаю, что он сможет проанализировать это всё. Он человек грамотный. Не просто так говорят, что он профессор. Тут надо посмотреть, какой сформируется тренерский штаб, посмотреть, как будет формироваться команда. И от этого мы будем уже видеть возможности Ларионова», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

Материалы по теме
Ларионов внезапно возглавил СКА. Что дальше?
Ларионов внезапно возглавил СКА. Что дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android