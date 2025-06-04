«Не просто так говорят, что он профессор». Черкас оценил назначение Ларионова в СКА

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас высказался о назначении Игоря Ларионова главным тренером СКА.

«Игорь Ларионов – это, конечно, мировая и наша отечественная звезда, но я говорю сейчас о нём как об игроке. А как тренеру Игорю Николаевичу будет достаточно непросто сейчас в СКА. Но тот путь, который он прошёл в Нижнем Новгороде, и тот опыт, который он там получил, многому его научили.

Там у него были ошибки и неудачи. Я думаю, что он сможет проанализировать это всё. Он человек грамотный. Не просто так говорят, что он профессор. Тут надо посмотреть, какой сформируется тренерский штаб, посмотреть, как будет формироваться команда. И от этого мы будем уже видеть возможности Ларионова», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».