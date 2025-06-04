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Робитайл: если в ВХЛ будет автобус — я готов. Поезд — ещё лучше. В Канаде привык к такому

Робитайл: если в ВХЛ будет автобус — я готов. Поезд — ещё лучше. В Канаде привык к такому
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Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл поделился ожиданиями от работы с российскими хоккеистами и переездов в ВХЛ.

— ВХЛ – специфическая лига в плане быта, логистики. Готовы к возможным трудностям?
— В последние годы я тренировал в Кейп-Бретоне, а это пять часов до ближайшего соперника. Иногда приходилось ехать двадцать часов, и всё на автобусе. Если в ВХЛ будет автобус – я готов. Если поезд – ещё лучше. Я не тренировал в НХЛ, не летал чартерами, так что привык к таким условиям. Моё дело – быть на стадионе, тренировать, а всё остальное не так важно.

— Какое у вас впечатление о российских хоккеистах?
— У меня всегда были замечательные взаимоотношения с русскими подопечными, и это одна из причин, почему я сюда приехал. Возьмём Сергея Бойкова – он в своё время приехал в Драммондвилл из Хабаровска, совершенно не знал языка, сейчас же он свободно владеет и английским, и французским, мы свободно общаемся. Так же я работал с Егором Сердюком, с Иваном Прокопенко, и они всегда относились к процессу с уважением и были приятными в общении. Здесь я ожидаю того же, — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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