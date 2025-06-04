«Наша организация — лучшая в КХЛ». Робитайл — о задаче на сезон фарм-клуба «Авангарда»

Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл назвал омскую организацию лучшей в Континентальной хоккейной лиге.

— Какие цели будут стоять перед «Омскими Крыльями» в следующем сезоне?

— Наша организация – лучшая в КХЛ. Главная команда хочет всегда выигрывать свою последнюю игру, и мы в ВХЛ будем этого хотеть, при этом в команде ВХЛ, понятно, немного другая ситуация, ведь мы не сможем постоянно рассчитывать на один и тот же состав, хоккеисты будут курсировать по вертикали. Мы в «Крыльях» должны развивать игроков, улучшать их, а также стремиться выиграть свою последнюю игру, — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.