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«Наша организация — лучшая в КХЛ». Робитайл — о задаче на сезон фарм-клуба «Авангарда»

«Наша организация — лучшая в КХЛ». Робитайл — о задаче на сезон фарм-клуба «Авангарда»
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Главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл назвал омскую организацию лучшей в Континентальной хоккейной лиге.

— Какие цели будут стоять перед «Омскими Крыльями» в следующем сезоне?
— Наша организация – лучшая в КХЛ. Главная команда хочет всегда выигрывать свою последнюю игру, и мы в ВХЛ будем этого хотеть, при этом в команде ВХЛ, понятно, немного другая ситуация, ведь мы не сможем постоянно рассчитывать на один и тот же состав, хоккеисты будут курсировать по вертикали. Мы в «Крыльях» должны развивать игроков, улучшать их, а также стремиться выиграть свою последнюю игру, — передаёт слова Робитайла корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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