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«Нефтехимик» объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером команды

«Нефтехимик» объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером команды
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«Нефтехимик» объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером команды, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Гришин — бывший главный тренер «Спартака» и ряда клубов ВХЛ. В послужном списке специалиста Кубок Петрова – 2023 и звание лучшего тренера ВХЛ этого же сезона. Гришин известен тем, что хорошо готовит молодых игроков и умеет работать при ограниченном бюджете.

Напомним, ранее Олег Леонтьев работал главным тренером в «Нефтехимике» с сезона-2021/2022. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон после окончания регулярного чемпионата сезона-2024/2025, так как команда не вышла в плей-офф.

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