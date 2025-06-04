В «Тракторе» официально объявили об уходе Владимира Ткачёва из клуба

В «Тракторе» официально объявили об уходе нападающего Владимира Ткачёва из клуба. Опытный форвард подпишет контракт с новосибирской «Сибирью». Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем уходе 31-летнего Ткачёва из «Трактора».

«Спасибо, кэп! Володя, ты навсегда останешься в наших чёрно-белых сердцах!» — говорится в сообщении пресс-службы челябинского клуба.

Владимир Ткачёв провел в Челябинске четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ — бронзовые медали в 2022 и 2024 годах, а также серебро в прошедшем чемпионате.

Ткачёв — обладатель Кубка Гагарина сезона-2017/2018 в составе «Ак Барса». Также Владимир является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года.