В «Нефтехимике» оценили назначение Игоря Гришина на пост главного тренера

Генеральный директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов прокомментировал назначение Игоря Гришина на пост главного тренера нижнекамской команды.

«Игорь Владимирович умеет ставить командам яркий, атакующий хоккей, основанный на комбинационной игре. Его творческий подход к тренировкам и умение работать с молодёжью соответствуют нашей философии. Мы верим, что под его руководством команда выйдет на новый уровень», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Гришин — бывший главный тренер «Спартака» и ряда клубов ВХЛ. В послужном списке специалиста Кубок Петрова – 2023 и звание лучшего тренера ВХЛ этого же сезона.