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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер поделился ожиданиями от финальной серии с «Флоридой»

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер поделился ожиданиями от финальной серии с «Флоридой»
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Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер поделился ожиданиями от повторения финальной серии с «Флоридой Пантерз» и заявил, что ему пришлось справляться с разочарованием от поражения в прошлогоднем финале Кубка Стэнли.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я просто готовился к финалу, делал своё дело, конечно, любой из нас находится в предвкушении. Если быть совсем честным, я думал, что быстро избавился от разочарования в прошлом году, но внутри меня определённо что-то сидело. Вместо того, чтобы думать об этом и пытаться это обработать, я попытался загасить это чувство в себе. Очевидно, я не хотел, чтобы это чувство съедало меня в этом сезоне. Моя жена помогла мне справиться с этим.

Это новый сезон. Я чувствую себя совершенно иначе. Думаю, что все в нашей раздевалке чувствуют себя по-другому, и мы должны быть готовы ко всему. Столько всего может случиться. Мы продолжаем двигаться вперёд. В прошлом году мы проиграли Кубок Стэнли, а теперь снова имеем возможность выиграть его, и это не может не вызывать восторга», — цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

Первый матч финальной серии пройдёт в ночь на 5 июня на площадке «Эдмонтона» и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
05 июня 2025, четверг. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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