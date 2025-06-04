Александр Савченков вошёл в тренерский штаб «Сочи» и стал одним из ассистентов Вячеслава Козлова, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

В минувшем сезоне 51-летний специалист в качестве ассистента работал в штабе китайской команды «Куньлунь Ред Стар». Карьеру тренера начал в 2008 году в штабе МХК «Крылья Советов», где проработал до 2010 года. Также работал в тренерских штабах «Динамо» Тверь/Балашиха, «Атланта», «Локомотива», «СКА-1946», «Витязя», московского «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Также имеет опыт работы в юношеской сборной России.

Напомним, ранее главным тренером «Сочи» был назначен Вячеслав Козлов.