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«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Егором Черниковым

«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Егором Черниковым
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«Автомобилист» заключил контракт с 22-летним нападающим Егором Черниковым. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, соглашение носит двусторонний характер и рассчитано сроком на один сезон.

Черников выступал за юношеские команды ханты-мансийской «Югры», а в 2019 году дебютировал в МХЛ в составе «Мамонтов Югры». В этой команде он выступал на протяжении четырёх сезонов и в общей сложности провёл в МХЛ 225 матчей, набрав в них 146 (64+82) очков. Сезон-2023/2024 стал для Егора первым полноценным сезоном за «Югру» в ВХЛ – он дошёл со своей командой до полуфинала плей-офф, проведя в общей сложности 68 матчей, в которых набрал 28 (18+10) баллов за результативность.

5 сентября 2024 года нападающий дебютировал в КХЛ в составе «Лады». 10 сентября Егор забросил первую шайбу в лиге – в ворота московского «Динамо». Всего в прошлом сезоне нападающий сыграл в 38 матчах за тольяттинский клуб и заработал 12 (8+4) очков.

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