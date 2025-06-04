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«Амур» выменял у «Югры» нападающего Артёма Шварёва на денежную компенсацию

«Амур» выменял у «Югры» нападающего Артёма Шварёва на денежную компенсацию
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«Амур» выменял у «Югры» нападающего Артёма Шварёва на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

23-летний Шварёв долгое время выступал в системе «Трактора», где он быстро смог зарекомендовать себя на уровне МХЛ и ВХЛ. Перейдя в команду из «Трактора» в середине прошлого сезона, Шварёв завершил регулярку в первой шестёрке бомбардиров «Югры», а в плей-офф и стал её вторым её бомбардиром. Всего в ВХЛ Шварёв провёл 196 матчей и набрал 112 (54+58) очков.

В КХЛ на счету Шварёва 71 матч, в котором нападающий набрал 12 очков — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

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