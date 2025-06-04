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«Амур» заключил контракт с форвардом Кириллом Ураковым

«Амур» заключил контракт с форвардом Кириллом Ураковым
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Хоккейный клуб «Амур» заключил односторонний контракт с форвардом Кириллом Ураковым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение рассчитано сроком на сезон-2025/2026.

Ураков известен в КХЛ по выступлениям за «Торпедо» и «Нефтехимик». Всего у Уракова 407 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги, в которых он набрал 81 очко, также он принял участие в 23 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

Ураков имеет опыт выступления за национальную команду России — в составе молодёжной сборной он становился бронзовым призёром чемпионата мира. Также он является обладателем Кубка Харламова.

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