«Амур» заключил контракт с форвардом Кириллом Ураковым

Хоккейный клуб «Амур» заключил односторонний контракт с форвардом Кириллом Ураковым. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение рассчитано сроком на сезон-2025/2026.

Ураков известен в КХЛ по выступлениям за «Торпедо» и «Нефтехимик». Всего у Уракова 407 матчей в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги, в которых он набрал 81 очко, также он принял участие в 23 матчах плей-офф Кубка Гагарина.

Ураков имеет опыт выступления за национальную команду России — в составе молодёжной сборной он становился бронзовым призёром чемпионата мира. Также он является обладателем Кубка Харламова.