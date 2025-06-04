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«Торпедо» заключило контракт с защитником Антоном Сизовым

«Торпедо» заключило контракт с защитником Антоном Сизовым
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«Торпедо» заключило двухлетний контракт с защитником Антоном Сизовым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2023/2024 Сизов заработал 14 (2+12) очков за нижегородское «Торпедо». В ходе регулярного сезона его отстранили от основного состава «Торпедо». Летом 2024 года Сизов транзитом через «Металлург» стал игроком московского «Динамо».

В прошедшем сезоне Сизов провёл за «Динамо» 66 матчей с учётом плей-офф и набрал 10 очков — забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+6». Всего в КХЛ на счету 29-летнего игрока обороны 58 (14+44) очков в 320 матчах с показателем полезности «+18».

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