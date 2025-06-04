Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с нападающим Никитой Коротковым. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, соглашение рассчитано сроком на два года – до конца сезона-2026/2027.

Коротков – 28-летний форвард, уроженец Усть-Каменогорска и воспитанник новосибирской «Сибири». На протяжении карьеры играл за «Сибирских Снайперов» (МХЛ, 2013-2017), «Ермак» (ВХЛ, 2017/2018), новокузнецкий «Металлург» (ВХЛ, 2018-2020), «Южный Урал» (ВХЛ, 2020/2021) и «Сибирь» (КХЛ, 2019-2025).

В КХЛ Никита Коротков суммарно провёл 266 матчей и набрал 67 (29+38) очков при показателе полезности «+12» и среднем времени на льду в 13.30. В минувшем сезоне на счету форварда 64 игры в регулярном чемпионате и 17 (7+10) очков при среднем времени на льду 14.16. В плей-офф Никита сыграл в шести встречах и не набрал результативных баллов, играя в среднем 16.54 за матч.