«Северсталь» подписала соглашение с защитником Григорием Ващенко

«Северсталь» заключила двусторонний контракт на один сезон с защитником Григорием Ващенко, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне 30-летний защитник выступал за подмосковный «Витязь». В девяти матчах защитник забросил одну шайбу с показателем полезности «+5». Всего в КХЛ на счету Ващенко 68 матчей и 2 (1+1) набранных очка с показателем полезности «-5».

В ВХЛ Ващенко провёл 368 матчей, в которых набрал 58 очков — забросил 11 шайб и отдал 47 результативных передач с показателем полезности «+30».

«Северсталь» в прошлом сезоне в первом раунде Кубка Гагарина уступила «Спартаку» в серии из пяти матчей.