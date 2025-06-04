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«Не очень хороший пример подаёт пацанам». Российский тренер — о фото Овечкина с пивом

«Не очень хороший пример подаёт пацанам». Российский тренер — о фото Овечкина с пивом
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Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о частом появлении различных фотографий и видеозаписей с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, где российский нападающий запечатлён с пивом.

«Сейчас нигде не спрятаться и не скрыться. У каждого человека телефон в кармане, поэтому в любой момент могут заснять узнаваемого человека. Происходит моментальная трансляция новостей. Мне кажется, давать советы Овечкину не стоит, но он понимает, что взрослые и дети на него смотрят. Конечно, он является примером и маяком для многих поколений.

Наверное, не очень хороший пример подаёт для пацанов. Но он же не выпивает бочку и не напивается. В его поведении нет ничего экстраординарного. Он выпивает две банки пива — и хорош. Считаю, это вполне достаточно, чтобы восстановить силы после тренировки или игры. Из каких-то ханжеских побуждений для кого-то это не очень хорошо и вызывает негатив. Кто проходил эту школу, понимает, что два бокала — нормально. Пример всё-таки больше должны родители показывать. Они воспитатели, а не Овечкин с экрана телефона. Не стоит пробовать строить воспитательный процесс на известных личностях», — цитирует Бахмутова Legalbet.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.

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