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Генменеджер «Каролины»: хотим создать команду, претендующую на Кубок Стэнли каждый год

Генменеджер «Каролины»: хотим создать команду, претендующую на Кубок Стэнли каждый год
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски заявил, что в межсезонье постарается по максимуму использовать место под потолком зарплат и усилить состав команды. В следующем сезоне потолок зарплат в НХЛ будет равняться $ 92,4 млн.

«Если есть хоть какой-то шанс стать лучше, мы им воспользуемся. У нас много места под потолком и такая сильная команда. Нет никакой гарантии, что мы сможем найти способы потратить все эти деньги, но мы собираемся потратить всё лето, пытаясь это сделать. Мы продолжаем разговоры с будущими свободными агентами в нашей команде. У нас осталось четыре недели до 1 июля, чтобы заключить сделки. Посмотрим, как всё пойдёт.

Наша цель — выиграть Кубок Стэнли, а затем — выиграть ещё больше кубков и продолжать в том же духе. Мы пытаемся создать команду, которая сможет соревноваться из года в год. Но соревноваться недостаточно. Мы хотим побеждать. Поэтому нужно найти способ сделать это», — цитирует Тулски пресс-служба клуба.

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