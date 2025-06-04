«Авангард» совершил крупный обмен игроками со «Спартаком»

Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающих Никиту Холодилина, Данилу Сысоева, Данила Васильева, а также спортивные права на форварда Никиту Прищепова в «Спартак» на нападающего Василия Пономарёва и защитника Алексея Егорова. Как сообщает пресс-служба омичей, московский клуб также получит денежную компенсацию.

Василий Пономарёв в прошедшем сезоне провёл 57 матчей и набрал 41 (15+26) очко в АХЛ за «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», а также сыграл семь матчей в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз».

Алексей Егоров в минувшем сезоне выступал за «Химик» в ВХЛ, провёл 80 матчей и набрал 32 (9+23) очка при показателе полезности «+19», а также сыграл два матча за «Спартак» в КХЛ.