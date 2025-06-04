Генменеджер «Авангарда»: обмену со «Спартаком» предшествовали долгие и тяжёлые переговоры

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал большой обмен со «Спартаком», в результате которого омский клуб получил нападающего Василия Пономарёва и защитника Алексея Егорова.

«Обмену предшествовали долгие и тяжёлые переговоры. Мы рады, что Василий пополнил состав нашей команды – таким образом клуб получает на несколько лет центрального нападающего с российским паспортом под два ведущих звена. Пономарёв результативный форвард, он способен стабильно набирать очки, одинаково здорово играет и в защите, и в нападении. Ожидаем, что может ещё прогрессировать и стать одним из ведущих хоккеистов КХЛ, а также лидером «Авангарда». Алексей Егоров поможет нам увеличить глубину состава, будем его использовать как в команде КХЛ, так и в команде ВХЛ», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.