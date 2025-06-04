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Овечкин посетил здание Совета Федерации РФ и встретился с Валентиной Матвиенко

Овечкин посетил здание Совета Федерации РФ и встретился с Валентиной Матвиенко
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда. Хоккеист подарил Матвиенко свой игровой свитер с автографом.

«Вы представляете, какой вы символ для молодых ребят, кто занимается хоккеем. Это дорогого стоит. Надо возвращать славу нашего хоккея и нашу школу продвигать», — цитирует Матвиенко официальный телеграм-канал палаты парламента.

После этого ещё несколько сотрудников Совета Федерации сфотографировались с Овечкиным и взяли у российского хоккеиста автографы.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.

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