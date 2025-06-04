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Воспитанники ЦСКА-2009 возложили цветы к могиле Виктора Тихонова

Воспитанники ЦСКА-2009 возложили цветы к могиле Виктора Тихонова
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Воспитанники ЦСКА-2009 возложили цветы к могиле Виктора Тихонова, сообщает пресс-служба армейского клуба. Сегодня, 4 июня, заслуженному тренеру СССР могло исполниться 95 лет.

«Сегодня, в 95-летний юбилей со дня рождения Виктора Тихонова, состоялось возложение цветов к памятной доске у дома, где он жил. Почтили память Виктора Васильевича армейские воспитанники из команды ЦСКА-2009, которая прошла весь сезон без поражений, а также болельщики клуба. Вместе с вдовой Виктора Васильевича — Татьяной Васильевной — цветы возложили и на могилу на Ваганьковском кладбище», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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