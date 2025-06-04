Нападающий Дамир Жафяров может перейти в «Нефтехимик». Об этом сообщил спортивный директор нижнекамского клуба Антон Марчинский.

«Нами было сделано предложение. Дамир думает вместе со своим представителем. Ждём», – цитирует Марчинского пресс-служба клуба.

Последний сезон Жафяров провёл в «Барысе». В 27 матчах 31-летний нападающий набрал пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

С 2022 года Жафяров сменил команды четыре раза. За это время он поиграл в «Торпедо», СКА, «Ак Барсе», «Авангарде» и «Барысе». Всего в КХЛ на счету Дамира Жафярова 337 (134+203) очков в 669 матчах.