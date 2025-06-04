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ИИХФ представила состав групп на чемпионат мира 2026 года

ИИХФ представила состав групп на чемпионат мира 2026 года
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила состав групп на чемпионат мира 2026 года. В нём, как и на прошлом мировом первенстве, отсутствует сборная России. Напомним, 89-й по счёту чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая 2026 года в Швейцарии в городах Цюрих и Фрибург.

Группа A, Цюрих:
США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания.

Группа B, Фрибург:
Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия.

Напомним, мировое первенство 2025 года завершилось победой команды США, которая в финальной встрече одолела сборную Швейцарии в овертайме со счётом 1:0.

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