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Вячеслав Фетисов оценил назначение Игоря Ларионова главным тренером СКА

Вячеслав Фетисов оценил назначение Игоря Ларионова главным тренером СКА
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА.

«В СКА сейчас есть все ресурсы для того, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Игорь Ларионов уже накопил необходимый опыт, ведь одно дело — играть и совсем другое — какое-то время тренировать команды. Лигу он знает, хоккеистов знает, и у него есть влияние на формирование команды. Всё сделано правильно», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Игорь Ларионов в прошедшем сезоне работал главным тренером в «Торпедо». Нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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