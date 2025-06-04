Вячеслав Фетисов оценил назначение Игоря Ларионова главным тренером СКА

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера СКА.

«В СКА сейчас есть все ресурсы для того, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Игорь Ларионов уже накопил необходимый опыт, ведь одно дело — играть и совсем другое — какое-то время тренировать команды. Лигу он знает, хоккеистов знает, и у него есть влияние на формирование команды. Всё сделано правильно», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Игорь Ларионов в прошедшем сезоне работал главным тренером в «Торпедо». Нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».