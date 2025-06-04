The Athletic провёл опрос тренеров и руководителей клубов НХЛ о победителе в финале КС

Североамериканский портал The Athletic провёл опрос тренеров и руководителей клубов НХЛ относительно победителя финальной пары Кубка Стэнли. Напомним, в решающей серии встретятся «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз».

Среди тренеров голоса разделились поровну — 11-11. Среди руководителей команд лиги 10 высказались за победу «Эдмонтона» и восемь — за победу «Флориды». Таким образом, опрос закончился со счётом 21-19 в пользу «Ойлерз», которые могут выиграть первый Кубок Стэнли для Канады с 1993 года.

Выбор «Флориды» специалисты основывали двумя моментами: Бобровский — лучший вратарь в серии, также потеря Зака ​​Хаймана у «Ойлерз». В пользу канадского клуба отмечалась игра лидеров клуба — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.