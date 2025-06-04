Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25-летний нападающий пополнил «Северсталь» после обмена из «Динамо» Санкт-Петербург

25-летний нападающий пополнил «Северсталь» после обмена из «Динамо» Санкт-Петербург
Комментарии

«Северсталь» и «Динамо СПб» Санкт-Петербург совершили обмен. Нападающий Александр Жабреев присоединился к череповецкой команде в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ. Срок соглашения составляет один год – до конца сезона-2025/2026.

В сезоне-2024/2025 на счету нападающего 69 матчей регулярного чемпионата и плей-офф ВХЛ, 28 (15+13) результативных очков с показателем полезности «-5».

Напомним, Жабреев уже выступал за череповецкую команду в сезонах-2022/2023, 2023/2024. Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 87 матчей, где записал на свой счёт 20 (6+14) очков.

Материалы по теме
Официально
«Северсталь» подписала соглашение с защитником Григорием Ващенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android