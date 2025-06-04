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Нападающий Сергей Костицын завершил карьеру

Нападающий Сергей Костицын завершил карьеру
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После 23 лет в профессиональном хоккее 38-летний Сергей Костицын завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба «Металлурга» из Жлобина, где форвард провёл последние три сезона. В качестве капитана команды Сергей дважды выиграл Кубок президента Республики Беларусь – в 2023 и 2024 годах.

В России Костицын играл за такие команды, как «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо», «Динамо» Минск. Всего в КХЛ форвард провёл 329 матчей, где набрал 167 (53+114) очков.

В НХЛ на счету Сергея 353 встреч, где нападающий забросил 67 шайб и отдал 109 результативных передач. За океаном форвард защищал цвета «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».

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