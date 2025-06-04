Гришин — о «Нефтехимике»: в штабе должны быть единомышленники, в «Спартаке» было иначе

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал свой приход в команду и рассказал о формировании тренерского штаба.

«В первую очередь, хочу поблагодарить Игоря Викторовича Ларионова и Сергея Владимировича Быкова за приглашение в вашу хоккейную семью. Во-первых, для меня это было неожиданно. Одновременно, очень приятно, что они оценили мою работу. Это очередной вызов, мой второй заход в КХЛ. Не сказать, что первая попытка вышла удачной. Но тем не менее, это хороший отрезок в моей карьере, из которого я извлёк определённые уроки. Думаю, это поможет в моей дальнейшей работе. Я вместе со своим тренерским штабом и сотрудниками клуба постараюсь сделать всё, чтобы болельщики «Нефтехимика» были довольны игрой, которую показывает команда. Мы будем стараться демонстрировать яркий хоккей, одновременно радовать местную публику.

Тренерский штаб будет формироваться под мою диктовку, так как должны быть единомышленники, которые одинаково смотрят на хоккей. В «Спартаке» была иная ситуация, поэтому не исключено, что из-за этого были разногласия. Стоит отметить, что сейчас и календарь лиги другой, из-за чего подготовка будет отличаться. Поэтому предыдущий опыт мне хорошенько поможет", — цитирует Гришина пресс-служба «Нефтехимика».