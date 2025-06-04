The Athletic дал прогноз на победителя Олимпийских игр — 2026

Журналисты The Athletic представили свой прогноз на победителя Олимпийских игр — 2026.

Так, по мнению журналистов, золотые медали хоккейного турнира завоюют хоккеисты сборной Канады (57,6%). На втором месте — сборная США (39,4%), на третьем — команда Швеции (3%).

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина д’Ампеццо. Действующим чемпионом Олимпийских игр является сборная Финляндии. В финальном матче Игр-2022 в Пекине (Китай) финская команда обыграла россиян со счётом 2:1.

В конце февраля 2022 года ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.