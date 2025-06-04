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Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»

Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ.

Отметим, что это второй раз, когда Кучеров выигрывает эту награду, первый раз это было в сезоне-2018/2019. Он также был финалистом в прошлом сезоне. Напомним, в 2024 году обладателем награды стал лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Отметим, что Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

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