Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ.

Отметим, что это второй раз, когда Кучеров выигрывает эту награду, первый раз это было в сезоне-2018/2019. Он также был финалистом в прошлом сезоне. Напомним, в 2024 году обладателем награды стал лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.

Отметим, что Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.