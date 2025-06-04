Сушинский назвал фактор, при котором «Локомотив» может снова выиграть Кубок Гагарина

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что «Локомотив» может повторить успех прошлого сезона при условии сохранения тренерского штаба.

«В «Локомотиве» собралась хорошая команда. Но я думаю, что в следующем сезоне всё равно всё изменится, будут другие пары полуфиналистов и финалистов. Как по мне, если «Локо» сохранит тренерский штаб, то сможет побороться за Кубок Гагарина», — приводит слова Сушинского Vprognoze.

Напомним, ярославский клуб в финальной серии Кубка Гагарина обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в своей истории стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги.