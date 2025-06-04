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«Колорадо» продлил контракт с нападающим Броком Нельсоном

«Колорадо» продлил контракт с нападающим Броком Нельсоном
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«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с нападающим Броком Нельсоном. Новое соглашение рассчитано на три года.

Брок Нельсон начал сезон-2024/2025 в «Нью-Йорк Айлендерс», где в 61 матче забросил 20 шайб и набрал 43 очка. В марте 2025 года он был обменян в «Эвеланш», где в 19 играх регулярного чемпионата забил шесть голов и отдал семь результативных передач. В плей-офф Нельсон записал на свой счёт четыре передачи в семи играх серии с «Даллас Старз». «Лавины» завершили сезон в первом раунде Кубка Стэнли.

Напомним, ранее стало известно, что голкипер «Металлурга» Илья Набоков подписал двухлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш».

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