«Из момента может сделать конфетку». Сушинский — о признании Кучерова лучшим в НХЛ

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский отреагировал на завоевание российским нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым «Тед Линдсей Эворд» — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ.

«Если кто-то спорит с тем, что Кучеров — лучший в НХЛ, это его мнение. Я наоборот с этим согласен. То, что его выбрали игроки НХЛ, вдвойне почётно и значимо. Тем более для нас, для России — это наш игрок! Никита доказывает, что он лучший, своей игрой. Из момента Кучеров может сделать конфетку. Может как помочь партнёрам, так и забить сам», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.