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Тардиф рассказал о разногласиях с НХЛ по поводу времени проведения Кубка мира

Тардиф рассказал о разногласиях с НХЛ по поводу времени проведения Кубка мира
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о разногласиях с НХЛ по поводу времени проведения Кубка мира в городах Европы и Северной Америки.

«Нам потребовалось два года встреч, чтобы заставить игроков НХЛ приехать на Олимпиаду. Вся эта тяжёлая работа того стоила, и мы с этим разобрались, что здорово для игры и для болельщиков. Но проведение Кубка мира в феврале в Европе, за три месяца до чемпионата мира, для нас большая проблема. Февраль — это жизненно важное время для продажи билетов на чемпионат мира, а для болельщиков альтернативный турнир означает, что Кубок мира НХЛ представляет собой серьёзного конкурента. У нас есть маркетинговый партнёр для чемпионата мира, и наш контракт с ним действует до 2034 года. Мы не готовы участвовать в турнире, который напрямую конкурирует с чемпионатом мира.

Поэтому мы предложили два варианта. Мы сказали: хорошо, проведём турнир в феврале, но только в Северной Америке, или проведём турнир в Европе, но в сентябре. НХЛ не понравилось ни одно из этих предложений, поэтому теперь мы должны попытаться найти общий язык с нашими маркетинговыми партнёрами и с НХЛ», — цитирует Тардифа сайт ИИХФ.

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