Капитан «Эдмонтона» Макдэвид поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Отметим, что данная пара сыграет в решающей серии плей-офф НХЛ второй год подряд.

«Знаете, во всём есть свои этапы. Когда ты ребёнок, ты просто хочешь играть в НХЛ. Затем ты хочешь добиться успеха и делать все эти великие дела. И затем наступает момент, когда речь идёт только о победе.

Дело всей жизни? Я не знаю, как насчёт этого, но мы точно работали много лет этим ядром в составе и надеемся завершить работу», — приводит слова Макдэвида журналист Эрик Энджелс на своей странице в социальной сети Х.