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«Питтсбург» назвал имя нового главного тренера

«Питтсбург» назвал имя нового главного тренера
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«Питтсбург Пингвинз» объявил о назначении специалиста Дэна Мьюза на пост главного тренера команды.

42-летний специалист имеет 20-летний опыт тренерской работы, включая пять сезонов в НХЛ в качестве помощника тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (2023–2025) и «Нэшвилл Предаторз» (2017–2020). Отмечается, что в командах Мьюз отвечал за игру в меньшинстве. У Дэна также имеется опыт работы с юниорскими и молодёжными сборными США.

«В ходе процесса мы встречались со многими кандидатами, которые, по нашему мнению, подошли бы на пост следующего главного тренера клуба, но в конечном итоге Дэн Мьюз оказался лучшим выбором. Дэна отличает его способность развивать игроков, побеждать на всех уровнях, где он был главным тренером, и его постоянный успех в качестве тренера спецбригад НХЛ. Дэн продемонстрировал способность находить общий язык с игроками на всех этапах карьеры и помогать им раскрыть свой потенциал», — заявил генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.

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