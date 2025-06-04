Игроки «Тампы» устроили сюрприз Кучерову во время вручения награды «Тед Линдсей Эворд»

Игроки и тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» устроили сюрприз российскому нападающему Никите Кучерову во время вручения награды «Тед Линдсей Эворд».

Изначально после утренней раскатки партнёры по команде должны были встретить его с трофеем и устроить сюрприз. Однако Кучеров не вышел на лёд на тренировке и генеральный менеджер Жюльен Брисбуа вызвал Кучерова к себе, чтобы потянуть время для того, чтобы собралась вся команда. После разговора с Брисбуа Никита вышел в соседнюю комнату, где его ждал сюрприз от партнёров.

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Отметим, что это второй раз, когда Кучеров выигрывает эту награду, первый раз это было в сезоне-2018/2019.